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Şehit Canördek tekbirlerle toprağa verildi

Bitlis'te dün 'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Cevdet Canördek'in (26) cenazesi, memleketi 'da düzenlenen törenle tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 14:42
Şehit Uzman Çavuş Canördek tekbirlerle toprağa verildi

Hanım ve Mehmet Canördek çiftinin 2'si kız 6 çocuğundan 3'üncüsü olan ve 1 yıldır olarak görev yaptığı belirtilen Cevdet Canördek, dün Bitlis'in Aşağıyolak köyü kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin saldırısında şehit oldu.

2 askerin de yaralandığı saldırıda şehit olan uzman çavuş Canördek'in naaşı dün akşam saatlerinde Bitlis'ten uçakla Havaalanı'na getirildi. Şehit uzman çavuş Canördek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeni Mezarlık Camisi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Kayaönü Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, yeniden Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada şehit uzman çavuş Canörnek için düzenlenen cenaze törenine;

Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü , siyasi parti başkanları, şehidin babası Mehmet, annesi Hanım Canördek ve kardeşleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Canördek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde şehitlikte defnedildi.

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Şehit Uzman Çavuş Canördek tekbirlerle toprağa verildi
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