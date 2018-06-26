Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tokat'ta iş makinesi devrildi: 2 yaralı

'ta iş makinesi devrildi: 2 yaralı

'ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 17:42
Edinilen bilgiye göre; Sivas'tan şehir merkezine seyir halinde olan Kemal Yıldız iradesindeki sondaj makinesi yüklü araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kızıleniş mevki Daylıhacı köyü yol ayrımında meydana gelen kazada yaralan araç sürücüsü ve Mustafa Şahin'e sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesinde kaldırılırken, ekipler kapanan yolun açılması için büyük çaba sarf etti.
Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, iş makinesi vinç yardımı ile kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat'ta iş makinesi devrildi: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN