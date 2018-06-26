Torunlarını görmeye giderken iş makinesinin altında kaldı...

Isparta'da torunlarını görmeye giderken iş makinesinin altında kalan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, olay dün saat 17.00 sıralarında Yeni Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan ikiz torunlarını görmek üzere elektrikli bisikletiyle ilerleyen Yaşar Öztürk, asfalt çalışması yapılan yerden geçmeye çalışırken kendisini fark etmeyen belediyeye ait T.K'nin kullandığı iş makinesi tarafından ezildi. Durumun fark edilmesi üzerine iş makinesinin kadının kurtarılması için geri manevra yapması ise kazanın şiddetini bir kat daha artırdı. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI!

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerinde 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.