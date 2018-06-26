Türkiye seçimini atv ve aHaber’de izledi

Haberin kanalı aHaber ve televizyonculuğun amiral gemisi atv, 24 Haziran
cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim
lerinde de Türkiye
'nin ilk tercihi oldu. Mayısı birincilikle tamamlayan atv ve aHaber, seçim akşamı da izlenme oranında rekor kırdı. Milyonlarca vatandaş seçimin nabzını atv ve aHaber'de tuttu, en doğru ve güncel bilgileri grafikler eşliğinde anbean izledi. Yaklaşık 15 saat süren ortak canlı yayında, atv ve aHaber reytingleri alt üst etti. Tüm Kişiler, AB ve 20 + ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanallar arasında yer alan atv ve aHaber, tarihi yayınını tarihi bir başarı ile noktaladı. Türkiye'nin iki dev televizyonunun güçlerini birleştirdiği yayın saatler 16.00'yı gösterdiğinde atv Haber anchormani Cem Öğretir ve aHaber spikeri Salih Nayman'ın moderatörlüğünde başladı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında görev başında olan atv- aHaber ekipleri, 42 noktadan canlı yayınla anbean seçimin nabzını aktardı. Seçim yasağının kalkması ile birlikte, en doğru ve güncel seçim sonuçları, Avrupa'nın en büyük video duvarı önünde en anlaşılır grafikler eşliğinde, Türkiye'nin en deneyimli araştırmacı ve gazetecilerinin yorumları ile"Türkiye'nin Seçimi" özel yayınında ekrana gelirken, tarihi seçim sıcağı sıcağına canlı yayında yorumlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın zaferiyle birlikte yurdun dört bir yanında coşku doruğa çıktı. Milyonlarca kişi seçim zaferini, meydanlarda kutlarken, dünyanın dört bir yanındaki zafer kutlamaları atvaHaber ortak yayınında ekrandaydı. Tarihler 25 Haziran'ı gösterdiğinde ise ekranda Nihan Günay ve Haktan Uysal vardı. Oy oranları, analizler sabahın ilk ışıklarına kadar uzman konuklar ile ele alınırken, karşılaştırmalı grafiklerle ekranlara geldi. Sahada ve kamera arkasında görev alan deneyimli ekibi, Avrupa'nın en büyük video duvarı, yine Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış muhabir ekibi ve güçlü haber merkezi ile halkın iradesi en hızlı ve doğru şekilde ekranlara yansıtılırken Türkiye seçimini yaptı ve seçimi atv ve aHaber'den izledi.