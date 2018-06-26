Yaşlı kadını takip edip cüzdanını çaldılar

Adana'da yaşlı kadını takip edip içinde bin avro ve bin lira olan cüzdanını çaldığı iddia edilen 3 zanlı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde komşusunu ziyaret ettikten sonra evine dönen Ayşe Dönmez'i (80), 3 kişi takip etmeye başladı. Dönmez, bir süre yürüdükten sonra tek katlı evine girip içinde bin avro ile bin lira olan cüzdanını balkondaki sedirin üzerine bıraktı.

ÜÇ ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN...

Zanlılar, takip ettikleri Dönmez'in namaz kılmak için içeri girmesinin ardından para dolu cüzdanı alıp kaçtı. Üç zanlının, olayın ardından kaçması bir bakkal dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, görüntüdeki 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.