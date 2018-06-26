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ı takip edip cüzdanını çaldılar

'da ı takip edip içinde bin avro ile bin lira olan cüzdanını çaldığı ileri sürülen 3 kişinin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 09:29
Yaşlı kadını takip edip cüzdanını çaldılar

'da ı takip edip içinde bin avro ve bin lira olan cüzdanını çaldığı iddia edilen 3 zanlı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde komşusunu ziyaret ettikten sonra evine dönen Ayşe Dönmez'i (80), 3 kişi takip etmeye başladı. Dönmez, bir süre yürüdükten sonra tek katlı evine girip içinde bin avro ile bin lira olan cüzdanını balkondaki sedirin üzerine bıraktı.

ÜÇ ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN...

Zanlılar, takip ettikleri Dönmez'in namaz kılmak için içeri girmesinin ardından para dolu cüzdanı alıp kaçtı. Üç zanlının, olayın ardından kaçması bir bakkal dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, görüntüdeki 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Yaşlı kadını takip edip cüzdanını çaldılar
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