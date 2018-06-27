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11 yaşındaki İngiliz turist şehri ayağa kaldırdı!

'den dün ailesi ile birlikte tatile geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () kaybolanan 11 yaşındaki 'in bulunması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 12:44
11 yaşındaki İngiliz turist şehri ayağa kaldırdı!

'den dün 'ye dün tatile gelen Collrick ailesi, bir otele yerleşti. Aile, Girne şehrinin Çatalköy bölgesinde dolaşırken, kızları Phoebe yanlarından uzaklaştı. Aile, Phoebe'yi bulamayınca polise haber verdi.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Küçük kızın en son görüldüğü bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Aile de kızları için gazeteye ilan verdi. Sosyal medyadan da için seferberlik başlatıldı.

Şu ana kadar henüz sonuç alınamayan arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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11 yaşındaki İngiliz turist şehri ayağa kaldırdı!
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