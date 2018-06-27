11 yaşındaki İngiliz turist şehri ayağa kaldırdı!

İngiltere'den dün KKTC'ye dün tatile gelen Collrick ailesi, bir otele yerleşti. Aile, Girne şehrinin Çatalköy bölgesinde dolaşırken, kızları Phoebe yanlarından uzaklaştı. Aile, Phoebe'yi bulamayınca polise haber verdi.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Küçük kızın en son görüldüğü bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Aile de kızları için gazeteye ilan verdi. Sosyal medyadan da Phoebe Collrick için seferberlik başlatıldı.

Şu ana kadar henüz sonuç alınamayan arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.