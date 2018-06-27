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75 yaşındaki engellinin cesedi çayda bulundu

'nın Gündoğmuş ilçesinde 3,5 aydır kayıp olan engelli 'ün (75) cesedi, Ulugüney Çayı'nda bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 11:25
75 yaşındaki engellinin cesedi çayda bulundu

Gündoğmuş'a bağlı Kalecik köyündeki evinden geçen 14 Nisan'da ayrılan 'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi tarafından el ilanlarıyla da aranan Hasan Karaöz için Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı, İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK), İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) da katıldığı Alara Çayı ve kıyısında 25 kilometrelik hat boyunca yapılan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Hasan Karaöz'ün yaşlılık, işitme kaybı ve şizofreni hastalığı nedeniyle yüzde 83 oranında engelli olduğu belirtildi.

BALIK TUTAN VATANDAŞ FARK ETTİ!

Dün öğle saatlerinde Gündoğmuş'un Saburlar Mahallesi yakınlarında Ulugüney Çayı'nda balık tutan bir vatandaş, suda ceset olduğuna dair jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAAntalyalya Sualtı Arama timi sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ceset kıyıya çıkartıldı.

Yapılan incelemenin ardından, 73 gündür kayıp olan Hasan Karaöz'ün yakınları bölgeye çağrıldı. Yakınları tarafından kolundaki saatten teşhis edilen Hasan Karaöz'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna gönderildi.

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75 yaşındaki engellinin cesedi çayda bulundu
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