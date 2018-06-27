Adana'da 10 ayda 930 torbacı tutuklandı!

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldiği günden bugüne kadar 4 bin 8 kişiye uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılırken 930 zanlının tutuklandığı öğrenildi. Bu süre içinde ise polisin yaptığı operasyonlarda 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök Hint keneviri, 1 kilo 373 gram metanfetamin, 1 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

930 KİŞİ TUTUKLANDI!

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldiği günden bugüne kadar 4 bin 8 kişiye uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılırken, 930 zanlının tutuklandığı öğrenildi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bursa'dan Adana'ya atanıp 26 Ağustos 2017 tarihinde görevi başladıktan hemen sonra yaptığı ilk açıklamada "Gençliğimizi ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz, torbacılara sokakları dar edeceğiz" diyerek uyuşturucu tacirlerine savaş açmıştı. Bu açıklamanın ardından 7 gün 24 saat özellikle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve asayiş ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde düzenlediği operasyonlar sonuç verdi. 26 Ağustos 2017-26 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan bu operasyonlarda polis uyuşturucu ticareti yapan 4 bin 8 kişiyi yakalanırken, bu zanlılardan 930 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök Hint keneviri, 1 kilo 373 gram metanfetamin,1 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

YILMADAN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ!

Yıldız, göreve geldiği 1 yıllık sürenin ardından uyuşturucu ile mücadeleye ayrı bir önem verdiklerini belirterek "Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Uyuşturucunun ülke sınırlarını aşarak küresel bir sorun haline geldiğini de ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan bu illet ile mücadelemiz aralıksız sürecek. Kentin tüm noktalarında yaptığımız şok baskınlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."