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'da bir iş yeri kurşunlandı

'da bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş ettiği belirlenen 8 şüpheli yakalandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 04:51
Adana'da bir iş yeri kurşunlandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne otomobille gelen şüphelilerin uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş yerindeki incelemesi sırasında iki otomobille gelen zanlılar yine ateş ederek kaçtı.

Şüphelilerin kaçış güzergahını tespit eden ekipler, iki otomobille kaçan 8 kişiyi Gülbahçesi Mahallesi'nde ara sokaklarda yakaladı.

Ekipler araçlarda yaptıkları aramalarda kalaşnikof marka tüfeğe ait 4 boş kovan buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin yanı sıra söz konusu otomobiller detaylı inceleme için Dağlıoğlu 'ne götürüldü.

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Adana'da bir iş yeri kurşunlandı
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