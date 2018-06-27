CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı sonuçları açıklandı mı? - CTE personel alımı sonuçları...

İnfaz koruma memuru olarak CTE'lerde çalışmak isteyen vatandaşlar, infaz koruma memuru alımı sonuçlarını merakla bekliyor. Binlerce kişinin istihdam edilmek için başvurduğu infaz koruma memurluğu bu aralar en çok araştırılan konuların başında geliyor. Zira, infaz koruma memuru sonuçları haziran ayının son haftasında, daha da inersek 27 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağı kurum tarafından duyurulmuştu. Bu yüzden, gardiyan olmak isteyen yurttaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak ediyor. İşte o detaylar...

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CTE infaz koruma memuru personel alımı başvuru sonuçları 27 Haziran 2018 günü açıklanacak. Konu hakkında yapılan açıklama şöyle;

Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 27/06/2018 tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

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NE KADAR ADAY ÇAĞIRILACAK?

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere 29/06/2018 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 10/09/2018 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.