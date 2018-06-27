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Adliyesi zabıt, , ve sonuçları açıklandı mı? - İşte detaylar...

! Adalet Komisyonu'nun yaptığı son dakika açıklamasına göre, zabıt katibi, ve icra katipliği ile diğer kadrolarının sonuçları açıklandı.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 17:16
Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı mı? - İşte detaylar...

Adalet Komisyonu başvuru sonuçları açıklandı.

resmi sayfasından yapılan açıklamasında zabıt katibi, ve alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Yayımlanan sonuçlara bakıldığında İcra katibi için son aday 70 ile çağrıldı.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca Diyarbakır adliyesi için yapılacak olan sözleşmeli zabıt katipliği sınavına müracaat eden adaylardan 2016 KPSS sınavında almış oldukları puana göre yapılan sıralama sonucunda bakanlıkça verilen (144) adet kadro sayısının 20 katı sıralamasına giren ve 09.07.2018 tarihinde ve devam eden günlerde yapılacak olan sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayları gösterir listedir.

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Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı mı? - İşte detaylar...
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