Dolu yağışına yorgan döşekli önlem

Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava paniğe neden oldu. Meteoroloji uzmanlarının "süper hücreli fırtına" ve "Ceviz büyüklüğünde dolu
" uyarıları, başta İstanbul ve Trakya olmak üzere Marmara ile kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de yaşayanları alarma geçirdi. İlçe belediyeleri SMS'ler ile vatandaşları uyardı. Sigorta
şirketlerinden uyarı mesajları alan ve araçlarını korumak isteyen sürücüler ise kapalı otopark
ları tıka basa doldurdu. Birçok AVM'nin önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçları açıkta kalan sürücüler ise karton, kilim, halı hatta yatak gibi eşyalarla araçlarının üzerini örttü. Ancak hava tahminleri yine yanılttı. Dolu iddiaları boş çıktı. Bazı noktalarda sadece yağmur yağdı. İstanbullular rahat nefes aldı. 'MAL CANIN YONGASI'
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Dolu tahminleri abartılıyor. Herkes arabasını düşünüyor. Mal canın yongası ama biraz da kendimizi düşünelim. Su baskınları canımızı acıtabilir" dedi.
Meteoroloji uzmanları ise, vatandaşlardan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. 1 KİŞİ SİGORTA YAPTIRMIŞ
Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun dolu uyarısı sonrası vatandaşın kasko yaptırmak yerine kapalı otoparkları tercih ettiğini söyledi. İnsanların dolu riskine karşı kendi çapında önlem almaya çalıştığını dile getiren Uzun, "200 acentemize sordum. Dolu gerekçesiyle kasko yaptıran sadece 1 kişi olduğu bilgisini aldım" dedi.