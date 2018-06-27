E Devlet İcra Dosyası Sorgulama! EDevlet giriş icra dosyası sorgula...

E devlet uygulamasına yeni bir yenilik daha geldi ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) hizmetleri kapsamında 'İcra dosyası sorgulama' hizmeti eklendi. İcra dosyası sorgulama sayesinde, yurttaşlar -varsa- haklarında başlatılmış olan bir icra takibi olup olmadığını, bu bilgiye kolaylıkla e devlet giriş üzerinden erişim sağlayabilecek ve ayrıca mevcut icra dosyalarının numarasını da öğrenebilecekler.

EDEVLET GİRİŞ İLE İCRA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E Devlet'te Adalet Bakanlığı'nın 'İcra Dosyası Sorgulama' başlığı altında açılan hizmet ile hakkınızda icra dosyası davası olup olmadığının sorgulaması yapılabiliyor. İşte o işlemler:

E-Devlet üzerinden icra dosyası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifreniz yoksa bu hizmetten ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz.

EDEVLET İCRA DOSYASI SORGULA

E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet'in resmi internet sitesi https://www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna 'İcra Dosyası Sorgulama'" yazdıktan sonra ilgili, hizmeti görebilecekler.