Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > E Devlet İcra Dosyası Sorgulama! EDevlet giriş icra dosyası sorgula...

E Devlet ! icra dosyası sorgula...

Her geçen gün yeni bir hizmeti daha vatandaşlara sunan eDevlet'te yeni bir uygulama daha hizmete açıldı. Yurttaşlar, hizmeti ile e Devlet üzerinden haklarında icra dosyası olup olmadığını sorgulayabilecekler. Peki E devlet üzerinden icra dosyası sorgulama nasıl yapılır? İşte edevlet giriş icra dosyası sorgulama hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 27.6.2018 16:00
E Devlet İcra Dosyası Sorgulama! EDevlet giriş icra dosyası sorgula...

E devlet uygulamasına yeni bir yenilik daha geldi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı () hizmetleri kapsamında '' hizmeti eklendi. İcra dosyası sorgulama sayesinde, yurttaşlar -varsa- haklarında başlatılmış olan bir icra takibi olup olmadığını, bu bilgiye kolaylıkla e devlet giriş üzerinden erişim sağlayabilecek ve ayrıca mevcut icra dosyalarının numarasını da öğrenebilecekler.

EDEVLET GİRİŞ İLE İCRA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E Devlet'te Adalet Bakanlığı'nın 'İcra Dosyası Sorgulama' başlığı altında açılan hizmet ile hakkınızda icra dosyası davası olup olmadığının sorgulaması yapılabiliyor. İşte o işlemler:

üzerinden icra dosyası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifreniz yoksa bu hizmetten ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz.

EDEVLET İCRA DOSYASI SORGULA

E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet'in resmi internet sitesi https://www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna 'İcra Dosyası Sorgulama'" yazdıktan sonra ilgili, hizmeti görebilecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
E Devlet İcra Dosyası Sorgulama! EDevlet giriş icra dosyası sorgula...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN