E Devlet trafik cezası sorgulama! Edevlet giriş ile trafik cezası sorgula ve ödeme işlemi...

Aracınıza ve plakanıza ait trafik cezası olup olmadığını öğrenmek artık çok kolay. E-devlet ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitelerinden plakanızı girerek trafik cezalarınızı öğrenebilirsiniz. İşte plaka ile trafik cezası sorgulama işlemleri...

1. YÖNTEM E DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA

E-Devlet'in sunduğu en önemli hizmetlerden olan trafik cezası sorgulama işlemi, vatandaşların birçok işini kolaylaştırıyor. Artık trafik cezaları eve gelen postayla değil, telefonla bir tuş aracılığıyla öğreniliyor. İnternet üzerinden sağlanan bu hizmet ayrıca turkiye.gov.tr adresi üzerinden de sağlanıyor. Turkiye.gov.tr adresi üzerinden plakadan araç sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz içinse aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

Turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra "E- Hizmetler" bölümüne geçiş yapın.

Daha sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü sekmesinin altında bulunan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" sekmesine tıklayın.

Plakadan trafik cezası sorgulama sayfasına ayrıca "Site içi ara" bölümüne almak istediğiniz hizmetin birkaç kelimesini yazarak da ulaşabilirsiniz.

Bütün bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra son 1 yıl içerisinde adınıza tescil edilmiş bir plakaya yazılmış trafik cezası olup olmadığını görebilirsiniz.

Eğer son 1 yıl içerisinde araç plakanıza yazılmış herhangi bir ceza bulunmuyorsa, ekranda "Son 1 yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan herhangi bir ceza bulunamadı." ibaresi karşınıza çıkıyor.

PLAKADAN TRAFİK CEZASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Trafik cezası sorgulama sayfasına başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz;

T.C Kimlik No.

Araç plakası

Cezanın yazıldığı il

Cezanın yazıldığı ilçe

Cezanın yazıldığı tam tarih

Cezanın yazıldığı saat

Toplam yazılan ceza tutarı

Ceza bilgilerinizi görüntülediğiniz sayfada ayrıca "detay" sekmesine tıklayarak, plakanıza yazılan ceza ile ilgili daha detaylı bilgilere de ulaşmanız mümkün. Detay sayfasında üst kısımdaki maddelenmiş bilgilere ek olarak ceza tutanağı seri no ve ceza maddeleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

2. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'nün trafik sorgusu sayfası üzerinden plakadan trafik cezası sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Sorgulama ekranına girdikten sonra adınız, soyadınız, TC Kimlik Numarası ve doğum yılı bilgilerinizi doldurarak aracınıza ait trafik cezası borcu olup olmadığını araç ceza sorgulama sistemi ile kolayca öğrenebilirsiniz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sağladığı sistemle sadece birkaç bilgi sayesinde isteyen herkes trafik cezasının olup olmadığını plaka bilgilerini kullanarak araç borç sorgulama yöntemiyle rahat bir şekilde öğrenebiliyor.