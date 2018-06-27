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'de : 3 yaralı

'de çıkan da 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, önünde hamallık yapan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Tekin T, Hüseyin Ç. ile Mehmet Y. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:24
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

'de çıkan da 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, önünde hamallık yapan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Tekin T, Hüseyin Ç. ile Mehmet Y. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y, üzerinde taşıdığı bıçakla Tekin T. ve Hüseyin Ç'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kavga sırasında darp sonucu yaralandığı belirlenen Mehmet Y. ise kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
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