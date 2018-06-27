Evini kiraya veren emekli öğretmenin başına gelmeyen kalmadı

Osmaniye'de yaşayan emekli öğretmen Halil Aydın, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir sitede bulunan evini 2016 yılında lokanta işletmeciliği yapan S.M. adlı kişiye kiraya verdi. Aydın, aylık bin 200 TL'lik kira bedelini önce her ay düzenli şekilde aldı. S.M. iddiaya göre daha sonra Halil Aydın'a kira parasını ödememeye başladı. Bunun üzerine Halil Aydın kiracısını evden tahliye etmek için mahkemeye müracaat etti. Ancak mahkeme yasal kira süresi bitmediği için emekli öğretmen Halil Aydın'ın davasını kabul etmediği gibi mahkeme masrafları olan 730 TL'nin de Aydın'dan alınarak dava ettiği kiracısı S.M.'ye ödenmesine karar verdi. Bir süre sonra evinden çıkaramadığı kiracısı ile konuşmaya giden Halil Aydın iddiaya göre kiracısı S.M. tarafından dövüldü. Darp raporu alıp polise şikayette bulunan Aydın kısa bir süre sonra evinden çıkaramadığı kiracısı S.M.'nin söz konusu evi başka birine kiraladığı haberini alınca şok yaşadı.

1.5 YILDIR KİRA ALAMIYORUM



"Evimi kiraya verdim başıma gelmeyen kalmadı" diyen emekli öğretmen Halil Aydın, "2 yıldır mücadele ediyorum. Kiracım bana bir buçuk yıldır kira parası ödemiyor. Mahkemeye verdim para cezası yedim. Elektrik su parasını oturduğu günden beridir ödemiyormuş. Bununla ilgili belgeleri de aldım. Neden böyle yapıyorsun diye konuşmaya gittiğimde beni apartmanda dövdü. Dayak yedim. Bir de bunun üzerine hem evimden çıkmıyor hem de çıkmadığı evimi bir başka kadına kiraladığını öğrendim. Benim adıma sahte imza kullanarak kira sözleşmesi bile yapmış. Bu belge de elimde. Ben yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.