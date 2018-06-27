Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eyüpsultan'da kamyonet evin çatısına uçtu : 1 ölü

Eyüpsultan'da kamyonet evin çatısına uçtu : 1 ölü

Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen kamyonet evin çatısına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 09:32
Eyüpsultan'da kamyonet evin çatısına uçtu : 1 ölü

Kaza saat 07.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Dönemeç Sokak'ta meydana geldi. Halis Parıldayan kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki duvarı yıkarak, evin çatısına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Halis Parıldayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da kamyonet evin çatısına uçtu : 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN