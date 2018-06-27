Hayatını kaybeden pilota yapılan son neşeli şaka

Besni'de bu sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilota arkadaşlarının yaptığı şaka sosyal medyada paylaşıldı.

Hayatını kaybeden pilota yapılan şaka kameralara yansıdı

DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'ten havalanan eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düşmüştü.

Uçak düşmeden atlayarak hayatını kaybeden pilot Mehmet Önal'a arkadaşları tarafından yapılan şaka sosyal medyada paylaşıldı.

Yapılan şaka cep telefonları tarafından kayda alınırken, pilot Mehmet Önal'a arkadaşlarının su sıkıp şınav çektirdiği görüldü.

Hayatını kaybeden pilotun son görüntüleri ortaya çıktı