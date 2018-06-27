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Hayatını kaybeden a yapılan son neşeli

’ın ilçesine sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden a arkadaşlarının yaptığı da paylaşıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 19:30
Hayatını kaybeden pilota yapılan son neşeli şaka

'de bu sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden a arkadaşlarının yaptığı da paylaşıldı.

Hayatını kaybeden pilota yapılan şaka kameralara yansıdı

DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBETTİ

'ten havalanan eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düşmüştü.

Uçak düşmeden atlayarak hayatını kaybeden pilot 'a arkadaşları tarafından yapılan şaka sosyal medyada paylaşıldı.

Yapılan şaka cep telefonları tarafından kayda alınırken, pilot Mehmet Önal'a arkadaşlarının su sıkıp şınav çektirdiği görüldü.

Hayatını kaybeden pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

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Hayatını kaybeden pilota yapılan son neşeli şaka
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