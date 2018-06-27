Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 'Her şey dahil' diye anlaştıkları tatil köyünde ilginç iddia!

'Her şey dahil' diye anlaştıkları tatil köyünde ilginç iddia!

'in Seferihisar ilçesindeki bir tatil köyüne gelen tatilciler, her şey dahil ve açık büfe olarak anlaştıkları işletmede aç kaldıklarını öne sürdü. Bazı tatilciler, tatil köyü çevresindeki marketlerden aldıkları yiyecekle karınlarını doyurdu.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 15:59
'Her şey dahil' diye anlaştıkları tatil köyünde ilginç iddia!

Seferihisar'daki bir tatil köyüne internet üzerinden tur şirketleriyle anlaşarak gelen tatilciler, büyük şok yaşadı. İnternette tanıtımı yapılan fotoğraflarla tatil köyünün görüntüsünün farklı olduğunu belirten, tatilciler, her şey dahil ve açık büfe olarak anlaştıkları tesiste aç kaldıklarını öne sürdü. kent merkezinden eşi ve çocuğuyla birlikte tatile gelen Sencan Onat Doğan, "Buraya geldiğimizde bizim internetten seçmediğimiz bir odayı vermeye kalktılar. Çocuğumuz için de ayrı yatak için anlaşmıştık. Diğer müşterilerin de aynı sıkıntıyı yaşadığını öğrendik.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Her şey dahil' diye anlaştıkları tatil köyünde ilginç iddia!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN