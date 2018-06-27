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Hırsızı kolundaki kadın dövmesi ele verdi

'da polis, kablo çalan bir hırsızı kolundaki kadın dövmesinden tespit ederek yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesi 'ndeki bir apartmanın merdiveninden 4'üncü kata çıkan hırsız, ardiye dolabının içindeki 30 metre elektrik kablosunu çaldı. Bir süre sonra hırsızlığı fark eden ev sahibi polisi aradı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 11:15
Hırsızı kolundaki kadın dövmesi ele verdi

'da polis, kablo çalan bir hırsızı kolundaki kadın dövmesinden tespit ederek yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesi 'ndeki bir apartmanın merdiveninden 4'üncü kata çıkan hırsız, ardiye dolabının içindeki 30 metre elektrik kablosunu çaldı. Bir süre sonra hırsızlığı fark eden ev sahibi polisi aradı.

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Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelinin kolunda 'ağlayan kadın' dövmesi olduğunu saptadı. Hırsızı yakalamak için çevrede arama başlatan polisler, kolunda dövmesi olan Volkan K'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, "Paraya ihtiyacım olduğu için, elektrik kablosunu çaldım. Tanımadığım bir seyyar satıcıya, 90 liraya sattım, pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Volkan K. mahkemeye sevk edildi.

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Hırsızı kolundaki kadın dövmesi ele verdi
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