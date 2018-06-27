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Son dakika haberi: 'da yağış nedeniyle 'nda uçak trafiği geçici olarak durduruldu

'da nedeniyle 'nda uçak iniş ve kalkış trafiği geçici olarak durduruldu. İstanbul’u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. İniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Öte yandan akşam saatlerinde den şiddetli yağış uyarısı gelmişti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 22:32
Son dakika haberi: İstanbul'da yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiği geçici olarak durduruldu

Akşam saatlerinde 'u etkisi altına alan yoğun yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar bir süre iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

: Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve başta olmak üzere 'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika haberi: İstanbul'da yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiği geçici olarak durduruldu
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