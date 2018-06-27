Kaçırılan Suriyeli çocuğu polis kurtardı: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçan Ali Huluv, eşi ve çocuklarını alarak Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da bulduğu işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalışırken Ali Huluv'un 15 yaşındaki kızı F.Z.H. kaçırıldı. Baba Huluv polise giderek kızının motosikletli bir kişi tarafından kaçırıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri çevrede yaptıkları çalışmada kızın kaçırılma anının güvenlik kamerası görüntülerini buldu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ!

Zanlının Hasan El Muhammed (27) olduğunu belirleyen polis, şahsın kızı Sarıyakup Mahallesi'nde bir evde tuttuğunu tespit etti. Polis eve yaptığı baskında kız çocuğunu bulurken zanlıyı da gözaltına aldı. Baba, zanlıdan şikayetçi olurken, kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. F.Z.H. ifadesi alındıktan sonra ailesine telim edilirken, zanlıya kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan işlem yapıldı.