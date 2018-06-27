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’da korkutan

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Mimar Sinan’da korkutan yangın
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) binasında çıkan hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, MSGSÜ'nün Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Fındıklı Kampüsü'ndeki binanın çatısında, işçiler çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, öğrenciler ve personel tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasara neden olan yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı Rektör Prof. Dr. Yalçın Karayağız da, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkarak incelemelerde bulundu.
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Mimar Sinan’da korkutan yangın
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