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Otobüs cileri tutuklandı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Otobüs tacizcileri tutuklandı
'de bindikleri otobüste kadın yolcuyu eden, ardından da kendilerine tepki gösteren bir kişiyi bıçaklayan iki şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Geçen hafta cuma günü Uydukent Otobüs Durağı'nda yaşanan olayda özel halk otobüsünde K.K. adlı kadın iki kişi tarafından tacize uğradığını iddia ederek bağırmaya başlamış, ona yardım eden iki kişi ile zanlılar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında tacize uğrayan kadını koruduğu ifade edilen Furkan Y. tacizciler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ataşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.K.'yi taciz eden zanlılar F.K. ve F.M.'yi kıskıvrak yakaladı. F.K.'nin 25 suçtan kaydı çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.M. Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılırken, F.K., "Cinsel taciz" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, F.K.'nın tutuklanmasına karar verdi.
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Otobüs tacizcileri tutuklandı
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