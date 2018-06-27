Şanlıurfa'da aile kavgası: oğlu öldü, anne yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, anne ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, iki aile arasında, Kural Mahallesi kırsalında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, mermilerin isabet ettiği anne Fatma (49) ile oğlu İbrahim Halil Erdoğan (24) ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Yaralılardan İbrahim Halil Erdoğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan anne Erdoğan'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. İbrahim Halil Erdoğan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ile oğlunu kimin vurduğu henüz belirlenemezken, bölgede önlem alan güvenlik güçleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.