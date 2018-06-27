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'da akılalmaz olay! Serinlemek için sulama kanalına giren çift...

’da erkek arkadaşıyla gezmeye giden genç kız, sulama kanalında boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 17:40
Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Serinlemek için sulama kanalına giren çift...

'da erkek arkadaşıyla gezmeye giden genç kız, sulama kanalında boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı.

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Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Serinlemek için sulama kanalına giren çift...
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