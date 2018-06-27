Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Serinlemek için sulama kanalına giren çift...
Şanlıurfa’da erkek arkadaşıyla gezmeye giden genç kız, sulama kanalında boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı.
Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:31Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 17:40
Şanlıurfa'da erkek arkadaşıyla gezmeye giden genç kız, sulama kanalında boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı.