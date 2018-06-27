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Aydemir ile ilgili son dakika gelişmesi! Minik Leyla bulundu mu?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 3.5 yaşındaki kayıp kız çocuk Aydemir ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu sabah itibariyle 13. güne girilirken, Ankara ve çevre illerden gelen özel ekiplerle, jandarma timleriyle ve dedektör köpeklerle aramalar devam ederken geçtiğimiz günler içerisinde herhangi bir ize rastlanmamıştı. Peki tüm Türkiye'nin konuştuğu bulundu mu? Leyla'ya ne oldu? İşte Tüm Türkiye'nin merakla beklediği olayla ilgili tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 11:19
Kayıp çocuk Leyla Aydemir ile ilgili son dakika gelişmesi! Minik Leyla bulundu mu?

KAYIP LEYLA İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ! 13. GÜNDE LEYLA BULUNDU MU?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve kaçırılma şüphesi üzerinde durulan Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi. Ailesi ile birlikte Ağrı Bezirhan köyüne giden ve bir daha haber alınamayan minik Leyla için 13'üncü günde de aramalar başladı. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.

Peki 'e ne oldu? Kayıp çocuk Leyla bulundu mu?

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Kayıp çocuk Leyla Aydemir ile ilgili son dakika gelişmesi! Minik Leyla bulundu mu?
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