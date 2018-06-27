Kayıp çocuk Leyla Aydemir ile ilgili son dakika gelişmesi! Minik Leyla bulundu mu?

KAYIP LEYLA İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ! 13. GÜNDE LEYLA BULUNDU MU?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve kaçırılma şüphesi üzerinde durulan kayıp çocuk Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi. Ailesi ile birlikte Ağrı Bezirhan köyüne giden ve bir daha haber alınamayan minik Leyla için 13'üncü günde de aramalar başladı. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.

Peki Leyla Aydemir'e ne oldu? Kayıp çocuk Leyla bulundu mu?