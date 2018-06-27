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Son dakika: 'den flaş uyarı!

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 21.30-23.30 arasında kuvvetli beklendiğini duyurdu. luların dolu yağışına karşı da tedbirli olmasını gerektiği belirtildi. İşte Meteoroloji'den yapılan o açıklama...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 21:53
Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı!

: Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve başta olmak üzere 'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı!
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