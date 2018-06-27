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sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? 28 Haziran Perşembe ...

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devreden Süper Loto'nun sonuçlarını merak ediyor. Geçen hafta 557. kez gerçekleşen Süper Loto çekilişinde 12.326.599,73 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 78 olmuş ve bu kişiler 10.485,60 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. 02, 10, 17, 25, 37, 52 numaraları ise şanslı numaralar olmuştu. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman? Süper Loto çekilişi saat kaçta çekilecek?

Giriş Tarihi: 27.6.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 14:40
Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? 28 Haziran Perşembe Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama...

sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta da nin devretmesiyle birlikte Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı. Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da Ankara'da İdaresi tarafından saat 21:15'te gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? 28 Haziran Perşembe Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama...
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