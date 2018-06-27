Trabzon'da kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda baba ile oğlu silahla vurularak öldürülürken, 1 çocuk da ayağından vurularak yaralandı.Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi Esiroğlu Çayırlar mahallesinde Yusuf Yıldız isimli şahsın evine gelen baba Kenan Karakaş ve oğlu İsmail Karakaş, kızı Nuriye Akyüz ile ilişkisi olduğunu iddia ederek Yusuf Yıldız'ı darp etmek istedi.

SEKEN KURŞUNLAR...

Bu sırada Yusuf Yıldız belinde bulunan ruhsatsız tabanca ile ateş ederek baba Kenan ve oğlu İsmail Karakaş'ı öldürürken, seken kurşunlardan oğlu Hasan Yıldız'ı ise bacağından yaralandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.