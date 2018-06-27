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'da kavga: 2 ölü, 1 yaralı

'un Maçka ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda baba ile oğlu silahla vurularak öldürülürken, 1 çocuk da ayağından vurularak yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 15:47
Trabzon'da kavga: 2 ölü, 1 yaralı

'un Maçka ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda baba ile oğlu silahla vurularak öldürülürken, 1 çocuk da ayağından vurularak yaralandı.Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi Esiroğlu Çayırlar mahallesinde isimli şahsın evine gelen baba Kenan Karakaş ve oğlu , kızı Nuriye Akyüz ile ilişkisi olduğunu iddia ederek Yusuf Yıldız'ı darp etmek istedi.

SEKEN KURŞUNLAR...

Bu sırada Yusuf Yıldız belinde bulunan ruhsatsız tabanca ile ateş ederek baba Kenan ve oğlu İsmail Karakaş'ı öldürürken, seken kurşunlardan oğlu Hasan Yıldız'ı ise bacağından yaralandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Trabzon'da kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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