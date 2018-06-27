İstanbul Fatih'te kadın turist yolcuya kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösteren taksici Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatılırken taksicinin çalışma ruhsatının iptal edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Nişantaşı’nda taksiciden kadın turiste çirkin tepki!

İstanbul Fatih'te kadın turist yolcuya kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösteren taksici gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay İstanbul Nişantaşı'nda değil Fatih Nişanca'da 10-11 Nisan tarihleri arasında meydana geldi. Kadın turist havalimanından Beyazıt'a gitmek için bindiği taksiden trafik yoğunluğu nedeniyle Fatih'te indi. Bunun üzerine taksici bir vatandaşın çektiği kamera görüntülerinden de görüldüğü gibi kadın turiste tepki göstererek bavulunu yere fırlattı. Taksicinin adının Ali İhsan A. olduğu öğrenildi.

Turist yolcuyu araçtan indirip valizini atan taksici gözaltına alındı

TAKSİYE MEN



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirleri ekiplerince gözaltına alınan Ali İhsan A. olayı anlattı. Kadın turistin şikayetçi olmadığı taksi şoförü hakkında Belediye Makamlarınca 259 TL cezai işlem yapıldı. Taksiciler Esnaf Odasınca taksicinin kullandığı 34 TDF .. plakalı ticarinin trafikten men edildiği tespit edildi.





CEZA KESİLDİ



Sivil Trafik Ekibi'nce taksi şoförüne korsan taşımacılık, yolcu indirme bindirme kurallarına riayet etmemek ve saygısızca araç kullanmak maddelerince toplamda 3 bin 481 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Bilindiği gibi aracına binen yabancı kadın turistin kendisine trafiğe soktuğu iddia eden taksici, trafiğe girmek istemeyince tartışmaya başlamıştı. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen taksici, aracına binen kadın turisti aracından indirmişti. Kadın turistin bavulunu yere fırlatan taksici daha sonra aracına binmişti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.