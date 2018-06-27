Türkiye kayıp çocukları arıyor

Ankara Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın (8) kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. 22 Haziran'dan beri Kayıp Eylül'le ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gözyaşları içinde çocuğunun bulunmasını bekleyen anne Şerife Yağlıkara, "Çocuğumu canlı veya cansız bize getirsinler yalvarıyorum" dedi.

MİNİK LEYLA 13 GÜNDÜR KAYIP

Ağrı Bezinpane köyünde Şeker Bayramı'nın ilk günü kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 12. günü geride bıraktı. Arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Metruk binalar, su kuyuları, dere ve meralar didik didik arandı. Baba Nihat Aydemir, sosyal medyada kızının bulunduğuna dair yalan ve yanlış paylaşımların yapıldığını, bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. Valilik kriz masası tarafından oluşturulan jandarma ve Emniyet'ten deneyimli ekip Leyla'nın kaçırılma ihtimalini titizlikle araştırırken savcılık dün Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurdu. Leyla'nın 5 halası ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SEDANUR 17 GÜNDÜR KAYIP

Erzurum'da 10 Haziran'da kursa gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Çelik'in (17) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. Anne Zeynep Çelik, "Ramazan ayıydı. Bizler uyuyorduk. Sedanur kursa gitmek için evden çıkmış. Bir daha kendisinden haber alamadık. Gitmediğim, yardım istemediğim kimse kalmadı, ama kızıma ulaşamadık. Hayatından endişe ediyorum. Kaçtı mı, kaçırıldı mı, onu da bilmiyoruz. Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Kızım Sedanur'un yerini bilen veya onu gören varsa insanlık adına en yakın karakola bildirsin" dedi.

YASİN 814 GÜNDÜR KAYIP

Konya'nın Akören ilçesinde, 4 Nisan 2016'da evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin'den (8) 815 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "Ağrı'da kaybolan Leyla'ya ve Ankara'da kaybolan Eylül'e çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede bulunurlar da aileleri bizim gibi acı çekmez. Benim oğlum da 814 gündür Kayıp . Hiçbir haber yok. Elimden geldiğince bir yerlere ulaşmaya çalışıyorum. Ne olur Yasin'imi de unutmasınlar" dedi