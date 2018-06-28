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! te yazanlar ne olan aşkını ortaya çıkardı

Samsun'da geçen yıl hayatını kaybeden 'ün torunu tarafından bulunan te, 70 yılı aşkın süre evli kaldığı 'e büyük aşkını anlatan satırlar okuyanları duygulandırdı.Samsun Bafra ilçesi Kolay Mahallesi'nde 3 çocuk babası olan ve 7 torunu bulunan İdris Öztürk, 2015 yılında, eşi Mürvet Öztürk'ü 88 yaşındayken kaybetti. İdris Öztürk de geçen yıl 100 yaşında . İdris Öztürk'ün 7 Aralık 2015'e kadar tuttuğu günlüğünü torunu Servet Yayla buldu. Ramazan Bayramı'nda dedesinin boş evine giden ve bir sandığın üzerinde günlüğü bulan Yayla, dedesinin anneannesine yönelik satırlarını okurken duygulu anlar yaşadı. Servet Yayla, daha sonra günlüğü annesi İclal Yayla'ya verdi. İclal Yayla da günlükte babasının annesine olan büyük aşkını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 19:13
100 yaşında hayatını kaybetti! Günlükte yazanlar eşine olan aşkını ortaya çıkardı

Dedesi ve anneannesinin zorlu geçen hayat hikayeleriyle ilgili konuşan Servet Yayla, şunları anlattı:

"Dedem henüz askerden yeni geldiği zamanlarda teyzesinin kızı Mürvet'i kaçırarak evlenmişler. 70 yılı aşkın süre bir yastığa baş koydular. 3 çocukları, 7 torunları, 7 de torunlarının çocukları oldu. Ömürlerinin büyük kısmını Kolay Mahallesi'nde geçirdiler. 1 asırlık, 2 ömre sığan, yokluk içinde geçen yıllarda yaşanan sıkıntılara rağmen birbirlerinden hiç vazgeçmemişler. Hayattalarken o yılları biz torunlarına hep anlatırlardı. Dile kolay; 2 Dünya Savaşı gördüler. Onların dönemlerinde köylerde elektrik yoktu. Sabah ezanı ile uyanıyorlar, gündüz tarlada, gece olunca da gaz lambası ışığında, ip başına ücret alarak tütün diziyorlardı.

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100 yaşında hayatını kaybetti! Günlükte yazanlar eşine olan aşkını ortaya çıkardı
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