7 bela kiracı

Osmaniye'de yaşayan emekli öğretmen Halil Aydın, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir sitede bulunan evini 2016 yılında lokanta işletmeciliği yapan S.M. adlı kişiye kiraya verdi. Aydın, aylık bin 200 TL'lik kira bedelini önce her ay düzenli şekilde aldı. S.M. iddiaya göre daha sonra Halil Aydın'a kirayı ödememeye başladı.

MAHKEME MASRAFLARINI ÖDEDİ

Bunun üzerine Halil Aydın, kiracısını evden tahliye etmek için mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme yasal kira süresi bitmediği için emekli öğretmen Halil Aydın'ın davasını kabul etmediği gibi, mahkeme masrafları olan 730 TL'nin de Aydın'dan alınarak dava ettiği kiracısı S.M'ye ödenmesine karar verdi. Bir süre sonra evinden çıkaramadığı kiracısıyla konuşmaya giden Aydın, iddiaya göre kiracısı S.M. tarafından dövüldü.

DARP RAPORU ALDIM

Darp raporu alıp polise şikayette bulunan Aydın kısa süre sonra S.M'nin söz konusu evi başka birine kiraladığı haberini alınca şok yaşadı. "Evimi kiraya verdim başıma gelmeyen kalmadı" diyen emekli öğretmen Halil Aydın, "2 yıldır mücadele ediyorum. Kiracım bana 1.5 yıldır kira parası ödemiyor. Mahkemeye verdim para cezası yedim. Elektrik su parasını oturduğu günden beridir ödemiyormuş. Bununla ilgili belgeleri de aldım" dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM

Aydın, "Kiracıma gidip 'Neden böyle yapıyorsun' diye sorduğumda beni apartmanda dövdü. Dayak yedim. Bir de bunun üzerine hem evimden çıkmıyor hem de çıkmadığı evimi bir başka kadına kiraladığını öğrendim. Benim adıma sahte imza kullanarak kira sözleşmesi bile yapmış. Bu belge de elimde. Ben yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

SAHTE SÖZLEŞME HAZIRLAMIŞ

77 yaşındaki emekli öğretmen Halil Aydın, "Hem evimden çıkmıyor hem de çıkmadığı evimi bir başka kadına kiraladığını öğrendim. Benim adıma sahte imza kullanarak kira sözleşmesi bile yapmış. Bu belge de elimde" diye konuştu. (Güneş)



