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8 kurşunla vurulan yunus, sahilde ölü bulundu

'da, 8 kurşunla vurulan yunus, karaya vururken, hayvanı bulan amatör balıkçılar tepkisini dile getirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 12:06
8 kurşunla vurulan yunus, sahilde ölü bulundu

Ortakent- Yahşi Mahallesi sahilinde, dün saat 20.00 sıralarında, dalgalarla sürüklenen ölü yunus, kıyıya vurdu. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığındaki yunusun kafasına ve vücuduna 8 el ateş edildiği görüldü.

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

Sahilde oltayla avlanan amatör balıkçılar, yunusun vurulmasına tepki gösterdi. Yunusun karnında ayrıca derin kesik izlerine de rastlanıldığını belirten Mertel Sertkaya (29), "Sahilde balık avlarken, yunusun karaya yaklaştığını gördük. Arkadaşlarımla denize girerek, yunusu karaya çektik ancak öleli çok olmuş. Bunu yapan, insan olamaz. Belediyesi ekiplerine haber verdik" dedi.


İhbarla sahile gelen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra yunusu alıp, gömmek üzere götürdü.

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8 kurşunla vurulan yunus, sahilde ölü bulundu
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