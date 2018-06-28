Aldatıldığını sivilceden anladı

Erzincan
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2 yıl önce evlenen ve mutlu bir evlilik hayatı sürdüren bir kadın kocasının sırtındaki sivilceleri kendi başına sıkmasının mümkün olmadığını düşünerek iz sürmeye başladı. Eşinin telefon görüşmelerini araştıran ve sivilce ile ilgili mesajını bulan genç kadın bir şey olmamış gibi telefonu eşine geri verdi. Akşam kadın arkadaşlarının misafirliğe geleceğini geç saate kadar oturacaklarını bu sebeple eve gelmemesini kocasına tembihleyen kadın ardından gizlice kocasını takip etti. Eşini girdiği bir evde başka bir kadınla yakalayan genç kadın boşanmak için avukat Tolga Aydemir'le görüştü. Olayı dinleyen Av. Aydemir konuyla ilgili Twitter hesabından "Kocasının sırtındaki sivilcenin sıkılmasından aldatıldığını anlayan ve bunda da haklı çıkan bir müvekkilim var" şeklinde bir tweet attı. Tweet kısa sürede büyük ilgi gördü. Aydemir, çiftin anlaşmalı boşanacağını duyurdu.