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'nda zincirleme trafik kazası

'nun geçişinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 10:46
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Hulusi Gültekin yönetimindeki 38 DN 362 plakalı tır, Gültepe Tüneli'nde trafiğin yavaşlaması nedeniyle duran Mehmet Akif Poyraz idaresindeki 34 BCT 548 plakalı otobüse çarptı.

Otobüs de önündeki Engin Ölmez yönetimindeki 06 DAS 22 plakalı kamyonete, kamyonet de Mustafa Uzunoğlu idaresindeki 14 FM 600 plakalı çimento yüklü tıra çarptı.

ARACINDA SIKIŞTI

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ölmez, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamaması uzun araç kuyruklarına neden oldu.

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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
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