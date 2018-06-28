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’de 143 kişi larda hayatını kaybetti

Bölge Müdürü Arif Şahin yaptığı açıklamada Balıkesir’de 2017 yılında meydana gelen 15 bin 548 da 143 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 605 kişininde yaralandığını belirtti. Bu verilere göre Balıkesir ölümlü ve yaralanmalı kazalar sıralamasında Türkiye’de 12. Sırada yer aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 11:51
Balıkesir’de 143 kişi kazalarda hayatını kaybetti
Bölge Müdürü Arif Şahin 2017 yılında Türkiye'de 182 bin 669 adet ölümlü yaralanmalı trafik sı meydana geldiğini söyledi. Balıkesir'de 15 bin 548 kaza olurken 11 bin 366 maddi hasarlı, 4 bin 182 ölümlü yaralanmalı sı gerçekleşti. Bu trafik kazalarında 143 ölüm meydana gelirken ölümlerin 83'ü kaza yerinde 60'ı kaza sonrasında meydana gelirken 6 bin 605 yaralanma oldu. Balıkesir'de ölümlü yaralanmalı kaza oranı 2016 yılında yüzde 29 iken 2017 yılında yüzde 27 oldu. Balıkesir'de 2017 yılında gerçekleşen kazalarda maddi hasarlı kaza oranı yüzde 73, ölümlü ve yaralanmalı kaza oranı yüzde 27 olurken kazalardaki ölüm oranı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.
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Balıkesir’de 143 kişi kazalarda hayatını kaybetti
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