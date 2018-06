Boşanma davası süren adamın nafaka isyanı

2011 yılında S.Ç.(34) ile yuva kuran Ahmet Ç.'nin (40) bu evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi. Çocuklarının 2,5 yaşında otizmli olduğunu öğrenen karı-koca arasında çeşitli anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Sorunların devam etmesiyle birlikte S.Ç., 16 Ocak 2017 tarihinde eşi Ahmet Ç.'ye boşanma davası açtı. Yaklaşık 18 aydır boşanma davası sürerkeAntalyalya 1. Aile Mahkemesi her iki taraf için de tazminata hükmetmedi. Mahkeme, otizmli çocuklarının velayetini ise anne S.Ç.'ye verdi.



Son duruşması 18 Mayıs'ta görülen davada mahkeme, Ahmet Ç.'yi oğlunun bakımları için bin lira, eşi içinse 850 liralık tedbir nafakası ve toplamda 25 bin liralık teminat borcu ödemekle yükümlü tuttu. Borcu ödeyemeyen Ahmet Ç. ise şu anda icralık oldu.





"NAFAKADA YÜZDE 250'LİK ARTIŞ YAPILDI"



Karar sonrası ne yapacağını bilmediğini ifade eden Ahmet Ç. bağlanan nafakaya isyan etti. 9 ay önce dava devam ederken mahkemenin oğlu için 400 liralık bir nafaka belirlediğini belirten Ahmet Ç, bu tutarı tam gününde yatırdığını ancak son davada bu tutarın bin liraya çıkarıldığını söyledi. Ahmet Ç, "Hakime hanım bir anda 400 lira çocuk için bağlanan nafakayı yüzde 250'lik bir artışla bin liraya çıkardı. Eşim için de 850 lira tedbir nafakası bağladı. Tabi dava devam ettiği için geriye dönük 16-17 ay ile çarpılınca yaklaşık 25 bin lira gibi bir rakam bana fatura edildi. Son duruşmada hakime hanım, hem beni hem de eşimi masum gördüğünden herhangi bir tazminata hükmetmemişti. Benim bir hatam yok. Ben evliliğim boyunca elimden gelen her şeyi yaptım. Benim param yoktu ve ödeyemedim, icralık oldum" dedi.





"YAŞAMA HAKKIM ELİMDEN ALINDI"



Boşanma davası öncesi çocuğu için engelli aracı aldığını dile getiren Ahmet Ç., konuşmasını şöyle sürdürdü:



"36 aylık kredi çekmiştim. Her ay bin 372 lira onun ödemesi var. Bugün itibariyle 14 ay onu ödemem lazım. Bu geriye çıkarılan bin 850 lira ise harcıyla beraber bin 934 lira oluyor, maaşım icra yoluyla büyük ihtimal kesileceğinden yaklaşık 400-500 lira gibi bir rakam kesilmiş olacak. Bu açıdan üst üste koyduğumuz zaman benim her ay ödemem gereken rakam 3 bin 800 lira gibi bir rakam. Ama işin ilginç tarafı, boşanma davası açılan Ocak 2017'de net maaşım 3 bin 619 liraydı. Bunu ödemek durumdayım. Kendimi şu anda bir insan olarak görmüyorum. Çünkü insanların bir ihtiyacı olur. Ama hakime hanım vermiş olduğu bu son kararla beraber benim hiçbir ihtiyacım olmadığını düşündü belki de. Sadece davacı kadını düşündü. Ben 30 gün çalışıyorum her ay belki 200 lira borçlu çıkacağım. Dolayısıyla benim yaşam hakkım elimden alınmış durumda."





"ÇÖZÜM BEKLİYORUM"



Karara itiraz sürecini başlattıklarını ve sürecin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Ç., "Ben her ay bu ağır nafakayı ödemek zorundayım. Ödeyemezsem işin ilginç tarafı her ödeyemediğim ay için 3 ay hapis cezasına çarptırılacağım İnanın yaşama sevincimi kaybettim. Yarınımdan çok endişeliyim. Ya yaşayamayacağım ya da hapislere gireceğim. Bu olaya devletimden bir çözüm bekliyorum. Her ay 4 bin lira nereden getireceğimi bilmiyorum" ifadelerini kaydetti.