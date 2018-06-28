Dolu bir gün gecikmeli geldi

Önceki gün vatandaşlar dolu yağışında araçlarının zarar görmemesi için halılarla, battaniyelerle, naylonlarla önlem almıştı. Dolu yağışı gerçekleşmezken ortaya renkli görüntüler çıkmıştı.

Dün akşam meteorolojinin yeni uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsünden sonra sağanak yağmur ve dolu yağdı. Cadde ve sokakları su bastı, kanalizasyonlar taştı. Bazı noktalarda yollar göle döndü. Ağaçların da devrildiği kentte trafik aksadı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ DE AKSATTI

İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan uçaklar, şiddetli yağış nedeniyle 30 dakika ile 1 saat arasında havada tur atamak zorunda kaldı. İniş yapacak 6 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

ATAŞEHİR'DE BİR BİNANIN DIŞ CEPHE İSKELESİ DEVRİLDİ

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Ataşehir'de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskeleyi devirdi.



Kayışdağı Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelen olayda 4 katlı binanın dış cephesinin yapılması için kurulan iskele iddiaya göre aşırı rüzgar nedeniyle saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İSKELENİN DEMİRLERİ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI

Aşırı rüzgar nedeniyle devrildiği iddia edilen iskele demirleri, binanın önünden geçen elektrik kablolarının üzerine düştü.

SOKAKTA ELEKTRİKLER KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önleminin alınmasıyla birlikte can güvenliği nedeniyle elektrikler kesildi.

İSKELENİN SÖKÜLMESİ 3 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Elektrik direklerinin üzerine devrilen iskele demirleri ekipler tarafından tek tek kesilerek devrilen bölüm söküldü.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

İskelenin çöküşü anlatan mahalle sakinlerinden Hüseyin Bozdemir, "Aşırı derecede yağmur ve fırtına vardı. Sonra büyük bir gürültü sesi duyduk. Baktık iskele olduğu gibi aşağı gelmişti. Elektrikler de kesildi. Allahtan kimse yoktu" diyerek yaşananları anlattı.