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Evlenmesine izin vermediği kızını tabancayla vurdu

'un Akçaabat ilçesinde O. (55), tartıştığı kızı O.'yu (18) tabanca ile ateş ederek başından yaraladı. Ağır yaralanan tedavi altına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 15:11
Evlenmesine izin vermediği kızını tabancayla vurdu

'un Akçaabat ilçesinde O. (55), tartıştığı kızı O.'yu (18) tabanca ile ateş ederek başından yaraladı. Ağır yaralanan tedavi altına alındı. Olay, dün Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Niyazi O., iddiaya göre, kendisinden yaşça büyük kişi ile evliliğine izin vermediği kızı İlknur O. ile tartıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Tartışmanın büyümesi üzerine Niyazi O., tabanca ile kızı İlknur O.'ya ateş etti. Genç kız başına isabet eden kurşunla ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı kızı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından İlknur O., Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra Niyazi O., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Evlenmesine izin vermediği kızını tabancayla vurdu
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