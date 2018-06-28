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Gebe çoban köpeği tüfekle öldürüldü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, kulübesinde bağlı kangalı cinsi gebe çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak, öldürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 16:25

İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesinde, küçükbaş ile büyükbaş yetiştiriciliği yapan Ali Akkaya'nın (26), besihanesinin önündeki kulübeye bağlı 'Alaç' adlı gebe çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak, öldürüldü. Dün öğle saatlerinde, eve uzak noktada olan besihaneye gittiğinde durumu fark eden Akkaya, jandarmaya haber verdi. Jandarma, kangalı cinsi gebe köpeği öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Ali Akkaya, köpeği 'Alaç'ı 1 aylıkken sahiplendiğini anlatırken, onun en iyi dostu olduğunu söyledi. Köpeğinin zararsız olduğunu ve tüm aşılarının yapıldığını kaydeden Akkaya, "Köpeğim gebeydi. Boynundan bağlıyken vurularak, öldürülmüş. Jandarmaya haber verdi. Yetkililerden bunu yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.

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Gebe çoban köpeği tüfekle öldürüldü
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