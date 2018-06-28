Hayatını kaybeden pilota yapılan son neşeli şaka

Besni'de bu sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilota arkadaşlarının yaptığı şaka sosyal medyada paylaşıldı.

Hayatını kaybeden pilota yapılan şaka kameralara yansıdı

DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'ten havalanan eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düşmüştü.

Uçak düşmeden atlayarak hayatını kaybeden pilot Mehmet Önal'a arkadaşları tarafından yapılan şaka sosyal medyada paylaşıldı.

Yapılan şaka cep telefonları tarafından kayda alınırken, pilot Mehmet Önal'a arkadaşlarının su sıkıp şınav çektirdiği görüldü.

Hayatını kaybeden pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

"UÇAĞIN BÜTÜN BAKIMLARI YAPILMIŞ"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesine ilişkin "Bu uçağımızın 1 hafta öncesinden bütün kontrolleri yapıldı, onun için uçakla ilgili hiçbir sıkıntı yoktu." dedi.

"UÇUŞ SERTİFİKASU VEREN 3 ÜNİVERSİTEDEN BİRİYİZ"

Prof. Dr. Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de uçuş sertifikası veren üç üniversiteden biri olduklarını söyledi.

Eğitime çıkacak uçakların bir hafta öncesinden bütün kontrollerinin Samsun'dan gelen kırım ekibi tarafından yapıldığını belirten Gür, "Bu uçağımızın da 1 hafta öncesinden bütün kontrolleri yapıldı, onun için uçakla ilgili hiçbir sıkıntı yoktu. Uçağımız ileri düzeyde bir uçak olduğu için pilotumuzda herhangi bir hastalık, ani müdahale gerekli olsa otomatik pilota dokunduğu anda uçak kodlandığı Gaziantep Havalimanı'na iner. Pilot otomatik pilot düğmesine dokunmamış." ifadesini kullandı.