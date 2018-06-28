Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İki gün boyunca sokakta kalıp açlıktan bitkin düşen yaşlı kadını polis fark etti...

İki gün boyunca sokakta kalıp açlıktan bitkin düşen ı polis fark etti...

'da gittiği hastaneden eve dönmeye çalışırken kaybolan ve 2 gün boyunca dışarıda kalarak açlıktan bitkin düşen alzheimer hastası 85 yaşındaki li kadın, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 12:01
İki gün boyunca sokakta kalıp açlıktan bitkin düşen yaşlı kadını polis fark etti...

'da gittiği hastaneden eve dönmeye çalışırken kaybolan ve 2 gün boyunca dışarıda kalarak açlıktan bitkin düşen alzheimer hastası 85 yaşındaki li kadın, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

EVİN YOLUNU HATIRLAYAMADI!

Edinilen bilgiye göre, hastaneye gittikten sonra evinin yolunu hatırlamayarak kaybolan ve 2 gün boyunca sokakta kalan 85 yaşındaki Suriye uyruklu alzheimer hastası isimli , açlıktan bitkin düşmüş halde polis tarafından bulundu. Polisler açlıktan ve yorgunluktan bitkin düşen kadının karnını doyurdu. Lokantaya götürülen yaşlı kadına polis memurları kendi elleriyle yemek yedirdi. Daha sonra yaşlı kadın ailesine teslim edildi.
Halid Abbas, annesini bulup kendilerine teslim eden polislere teşekkür etti. Başından geçenleri anlatan Zahit Abbas, "iki tane polis komşum, oğlum, kardeşim gibi sahip çıktı!. Gün içinde sabah çıktım, öğleden sonra geldim. Kaybolduğumu bilemedim evim nerede. Yoldan geçenlere sordum, bana dediler ki polise haber ver evini bulsunlar" diye konuştu.

Antalya'da lise bahçesindeki yolcu uçağı göreve hazır

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki gün boyunca sokakta kalıp açlıktan bitkin düşen yaşlı kadını polis fark etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN