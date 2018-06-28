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İki kardeşe vahşi infaz Komşu kavgasında 19 yaşındaki genç, 50 ve 63 yaşındaki iki kardeşi pompalı tüfekle yaraladı. Gencin babası da, iki kardeşi otomobille ezerek öldürdü