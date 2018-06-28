İki kardeşe vahşi infaz

Aydın Germencik'te kapı komşusu olan iki aileden Süleyman K. (17) ile Hamza A. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Emrullah A. (19), evden aldığı pompalı tüfekle diğer aileye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Erol K. (50), ağabeyi Alim K. (63) ve oğlu Süleyman K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Ardından oğulları Emrullah A. ile Hamza A.'yı yanına alan baba Aydın A., otomobiline binip yerde yatan Erol ve Alim K.'yi ezerek öldürdü. Öte yandan Şanlıurfa
'da seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Reşit Çetin (38) yaşamını yitirirken, aynı kentte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü Mehmet Duman, alacak verecek meselesi yüzünden Celal Ç. tarafından vurularak öldürüldü. Yine Şanlıurfa'da iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmasında silahla vurularak yaralanan Fatma Erdoğan (49) ile oğlu İbrahim Halil Erdoğan (24) hastaneye kaldırıldı. Anne Fatma Erdoğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon
'un Maçka ilçesinde çıkan silahlı kavgada Kenan (55) ve oğlu İsmail K. (28) hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.