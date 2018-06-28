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İşçi servisi devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

'ın Saray ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:57
İşçi servisi devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

'ın Saray ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, gece 00.30 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, vardiyadan çıkan işçileri taşıyan Mehmet Ç. idaresindeki 59 J 4043 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Palamutdere mevkiinde karşı şeride geçerek devrildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI!

Devrilen minibüste bulunan 4 işçi olay yerinden geçen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulanslarla Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Devrilen işçi servisinde yaralanan Özlem B.'nin (28) sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İşçi servisi devrildi: 1'i ağır 4 yaralı
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