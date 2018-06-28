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anneden 'kızımı kaçırdılar' iddiası…

ya'da yaşayan Janet Alexander iki kızıyla 'ya tatile geldi. Kızlarından birini otelin oyun salonuna emanet etti. Döndüğünde kızını bulamayan anne 1 saat sonra kızına kavuştu. Kız otel çalışanlarından biriyle yürüyordu. Janet Alexander seyahat acentası ve otel yönetimine dava açtı.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 10:46
İskoç anneden 'kızımı kaçırdılar' iddiası…

'ya tatile gelen aile tatil sırasında korku dolu saatler yaşadı. İskoçya'daki Inverness bölgesinde yaşayan Janet Alexander ve kızları 5 yaşındaki Rose ve 9 yaşındaki Lois tatil için Antalya'ya geldi.

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İskoç anneden 'kızımı kaçırdılar' iddiası…
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