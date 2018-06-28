İskoç anneden 'kızımı kaçırdılar' iddiası…

İskoçya'da yaşayan Janet Alexander iki kızıyla Antalya'ya tatile geldi. Kızlarından birini otelin oyun salonuna emanet etti. Döndüğünde kızını bulamayan anne 1 saat sonra kızına kavuştu. Kız otel çalışanlarından biriyle yürüyordu. Janet Alexander seyahat acentası ve otel yönetimine dava açtı.
Giriş Tarihi: 28.6.2018 10:45Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 10:46
Antalya'ya tatile gelen İskoç aile tatil sırasında korku dolu saatler yaşadı. İskoçya'daki Inverness bölgesinde yaşayan Janet Alexander ve kızları 5 yaşındaki Rose ve 9 yaşındaki Lois tatil için Antalya'ya geldi.