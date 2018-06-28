İstanbul'da araç trafiği "ATAK" ile azalıyor

İstanbuk Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş, şehirdeki trafik yoğunluğunun azaltılarak akışın hızlanması amacıyla ATAK sistemini geliştirdi. Yaklaşık 1.5 yıldır denenen sistemde trafik ışıklarının 100 metre gerisinde, her bir şeridin ortasına yerleştirilen dedektörler, geçen araç sayısına ve yoğunluğa ilişkin veriler topluyor. Bu veriler anlık olarak İBB'nin Ulaşım Denetim Merkezi'ne aktarılıyor. Trafik ışıklarının kırmızı ve yeşil olarak kaldığı süreler, bu verilere göre otomatik olarak belirleniyor ve sabit ışık süresi uygulamasından vazgeçiliyor. Böylece trafik sıkışıklığına sebep olan gereksiz beklemeler ortadan kaldırılıyor.