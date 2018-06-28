Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da araç trafiği "ATAK" ile azalıyor

'da araç trafiği "ATAK" ile azalıyor

Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak için Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK)'ı hayata geçirdi. Bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten İSBAK Sinyalize Sistemler Programlama Şefi Şafak Tuncer, yaptığı açıklamada, halen 80 kavşakta sistemin kurulduğunu kaydederek, "Trafik yoğunluğundaki azalma minimum yüzde 15 seviyelerinde. Bununla beraber karbondioksit salınımı, emisyon değerlerindeki azalma yüzde 18 seviyelerine kadar düşüyor. dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 14:27
İstanbul'da araç trafiği ATAK ile azalıyor

İstanbuk Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi olan Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş, şehirdeki trafik yoğunluğunun azaltılarak akışın hızlanması amacıyla ATAK sistemini geliştirdi. Yaklaşık 1.5 yıldır denenen sistemde trafik ışıklarının 100 metre gerisinde, her bir şeridin ortasına yerleştirilen dedektörler, geçen araç sayısına ve yoğunluğa ilişkin veriler topluyor. Bu veriler anlık olarak İBB'nin Ulaşım Denetim Merkezi'ne aktarılıyor. Trafik ışıklarının kırmızı ve yeşil olarak kaldığı süreler, bu verilere göre otomatik olarak belirleniyor ve sabit ışık süresi uygulamasından vazgeçiliyor. Böylece trafik sıkışıklığına sebep olan gereksiz beklemeler ortadan kaldırılıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da araç trafiği "ATAK" ile azalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN