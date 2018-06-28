Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kaybolan çocuklar korkudan eve dönmemiş

Kaybolan çocuklar korkudan eve dönmemiş

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Kaybolan çocuklar korkudan eve dönmemiş
Gerger'de ailelerinin kayıp başvurusu yaptığı iki çocuğun, koyunlarını bulamadıkları için eve dönmedikleri belirlendi. R.Y. (17) ve V.S.'nin (13) Gümüşkaşık köyü Pamuluk mezrasında otlattıkları sürüden 3 koyun kayboldu. Koyunları bulamayan iki çobanın gece evlerine dönmemeleri üzerine aileleri jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, yaklaşık 6 saat süren arama çalışmaları sonucu iki çocuğu ormanlık alanda buldu. Çocukların, kaybolan koyunları bulamadıkları için ailelerinin kızmasından korkarak eve dönmedikleri ortaya çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaybolan çocuklar korkudan eve dönmemiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN