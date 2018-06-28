Kaybolan çocuklar korkudan eve dönmemiş

BUGÜN NELER OLDU

Gerger'de ailelerinin kayıp başvurusu yaptığı iki çocuğun, koyunlarını bulamadıkları için eve dönmedikleri belirlendi. R.Y. (17) ve V.S.'nin (13) Gümüşkaşık köyü Pamuluk mezrasında otlattıkları sürüden 3 koyun kayboldu. Koyunları bulamayan iki çobanın gece evlerine dönmemeleri üzerine aileleri jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, yaklaşık 6 saat süren arama çalışmaları sonucu iki çocuğu ormanlık alanda buldu. Çocukların, kaybolan koyunları bulamadıkları için ailelerinin kızmasından korkarak eve dönmedikleri ortaya çıktı.