Kayıp Eylül olayı çözüldü

Erzurum
'da 18 gün önce kaybolan S.Ç.'nin bulunduğu, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara
'nın Ankara
'nın Polatlı ilçesinde kaybolması olayının ise aydınlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan, farklı illerde yürütülen kayıp çocuk vakalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Erzurum'da resim kursuna gitmek için evinden ayrıldıktan 18 gün sonra Kocaeli'nde bulunan 17 yaşındaki S.Ç.'nin evlenmek amacıyla sosyal medyada tanıştığı erkek arkadaşı ile kaçtığı belirlendi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayının ise aydınlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, Ağrı'da kaybolan L.A. ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirildiği, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi. Erzurum'da kaybolduğu gerekçesiyle aranan 17 yaşındaki S.Ç.'nin kendi isteğiyle evinden kaçtığı ve geri dönmek istemediği öğrenildi. Bunun üzerine S.Ç., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kuruluşa yerleştirilerek, bakım ve koruma altına alındı. Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın (8) kaybolması olayına ilişkin dosyada gizlilik kararı olduğu belirtildi. AA